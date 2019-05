Jimena Barón: tatuaje borrado por presión y última foto hot

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz y cantante sorprendió el martes con la viralización de una entrevista que dio a "La Faraona", un instagramer argentino al que los famosos suelen hacerle explosivas confesiones.

En esta ocasión, Jimena contó que una expareja suya la obligó a borrarse un tatuaje. “Yo me hice un tatuaje del nombre de un novio. que era justo el mismo nombre que el de mi papá: Jorge", empezó.

“En un momento nos peleamos pero después me perdonó y después lo dejé yo, pero hoy en día es el nombre de mi papá, que murió, así que quedó todo como muy simbólico, por lo que queda bien”, agregó la diosa argentina.

Sin nombrarlo, Jimena se refirió a Osvaldo: “Tuve una pareja bastante toxiquita que me lo hizo tapar. Antes de irme a Europa me dijo ‘vas a tener que hacer esto’. ¿Te das cuenta, no? Ya estaba todo muy claro, no tendría que haber ido. Aparte él tenía como sesenta tatuajes. Tenía una enciclopedia tatuada".

Mirá el video:

Pero esto no es todo. En la intensa vida de Jimena Barón en las redes sociales, la actriz anunció que se va de viaje con su hijo, Momo. Ambos estarán en Por el mundo, el ciclo que conduce Marley en Telefe, y que en Uruguay se ve por Canal 4.

Como se trata de un viaje con niños, "La cobra" se despidió ayer de las foto hot con las que suele incendiar las redes sociales, con una imagen de espaldas luciendo una tanga diminuta. "Adiós fotos hot, me iré unos días a hacerme la maternal con mi hijo y con Mirko", escribió Jime.

Pero volveré! porque soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé