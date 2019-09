Jimena Barón respondió al conductor que se refirió a su cola

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Quién quiere verle el culo a Jimena Barón?", preguntó Andrés Manzur ante una multitud previo a la presentación en vivo de la cantante de La cobra. Seguramente, nunca imaginó que el colectivo Ni una menos repudiaria sus dichos a través de un comunicado y que buena parte de los medios de Argentina criticaran su actitud.

Pues bien, ahora fue la propia Jimena que se despachó contra el conductor a través de las redes sociales. Primero fue con un mensaje en Instagram live y, después, a través de un posteo.

"No está bien que me presenten como si yo fuera un culo y que la arenga al público sea si tienen ganas de vérmelo (...) o no, y que tiren el comentario de que yo no voy a tener ningún problema en mostrarlo", señaló Jimena en el vivo, que lo hizo porque entendió que eso puede ayudar a las chicas que "no tienen voz".

Posteriormente, Jimena subió una serie de fotos en bikini y el siguiente mensaje: "Con uno de estos elementos mantengo mi familia y sustento un proyecto propio en el que trabaja mucha gente. Pista: está torcido. Si mi fuente de ingresos fuera mi culo sería millonaria y por ahora no lo soy. Algún día lo seré, por el cuadrito torcido y pondré una fundación para mujeres (y sus hijos) que la estén pasando como el re culo debido a este mundo que nos las hace pagar simplemente por ser mujeres. Ese es mi gran sueño y también lo pienso cumplir (y le tengo que hacer una puntada al elástico de la chabomba ya lo sé)".

"En algún punto siento que el conductor está tomando lo que ella vende", dijo Nicole Neumann ayer en el ciclo Nosotros a la mañana. Y explicó: "En una historia de Instagram, Jimena dijo que si quieren ver su culo, que vayan a ver su Instagram. Ella habilita eso. No se ofende. Si fuera [Karina] La Princesita se súper ofendería". Ante el asombro del resto de los panelistas, que minutos antes había criticado a Manzur, Neumann aseguró. "Me parece indignante, sí, por eso digo que a La Princesita no le pasaría esto porque no vende eso. Jimena lo vende y lo habilita. Otra persona lo hubiera tomado súper ofensivo, pero como es lo que ella vende, él se agarró de eso. No queda bien. Yo no lo hubiera hecho. Me parece horrible (...)".

De inmediato, el posteo se llenó de "likes": casi medio millón en tres horas). Candelaria Tinelli y Violeta Urtizberea fueron algunas de las famosas que apoyaron a la cantante.

