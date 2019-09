Jimena Barón regresó a la soltería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se conocieron en el Bailando 2018, cuando el destino los cruzó como pareja de baile en el concurso más visto de la tv rioplatense. Llegaron a la final, en la que perdieron por escaso margen de votos con los que finalmente resultaron campeones: Sofía Morandi y Julián Serrano. Más allá del resultado final, Jimena Barón y Mauro Caiazza se convirtieron en la pareja más hot e iniciaron una historia de amor que se extendió hasta estos días, cuando "La cobra" decidió confirmar la ruptura a través de videos publicados Instagram Stories.

"La realidad es que yo estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales. Estoy sensible", dijo Jimena desde la red social.

"No hay ningún detalle porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito", agregó, y explicó la razón de su video: "Es raro no hacerlos parte de esto, frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, hay mucho laburo para los dos".

"Estoy bastante sensible, si pueden evitar los comentarios de mierda. Prefiero contarlo yo y que no se digan huevadas", cerró Jimena su exposición.

Mirá el video que piublicó Jimena:

Mauro Caiazza, por su parte, grabó otro mensaje confirmando la noticia que dio su flamante ex."Nos vamos a separar. Es un momento difícil para nosotros. Nos tenemos mucho amor, cariño, respeto, pero hay algo que no fluye ahora. Estamos enfocados en nuestras cosas y no podemos reencontrarnos", explicó el bailarín.

Mirá el video que publicó Mauro:

En base a La Nación/GDA