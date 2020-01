Jimena Barón regresó a las redes sociales con un mensaje para sus críticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Año nuevo, vida nueva. La semana pasada, los seis millones de seguidores de Jimena Barón en Instagram se sorprendieron al descubrir que la actriz y cantante había decidido dar de baja su cuenta.



Todo comenzó en Navidad, cuando un video en el que la intérprete de "La Cobra" se mostraba bailando en ropa interior junto a su hijo Morrison generó duras críticas de varios usuarios.

Cuando sus intentos de poner un punto final a la controversia no dieron resultado, optó por tomarse un respiro de las redes sociales. Pero, con la llegada de 2020, Jimena decidió reabrir sus perfiles y dejó un mensaje para los que la bancaron (y los que no) durante los últimos días.



"Les deseo que se merezcan un gran año. Que hayan hecho cosas lindas e importantes para recibir otras más lindas e importantes. Que en ida y vuelta de la vida, liguen por haber sido linda gente. Les deseo que sus vidas sean tan plenas y felices que no les interese en absoluto andar criticando y señalando la vida de los demás", señala el comienzo del mensaje, que acompaña con una foto en la que se tapa los ojos con la mano izquierda.

"Les deseo ganas de ayudar, siempre, de sonreír y ser amables porque sí, porqué nunca sabés que está pasándole al otro. Les deseo que no les divierta lastimar ni juzgar ni menospreciar. Les deseo una vida sin violencia", agregó.



"Les deseo mucho amor, en exceso, para compartir, que les hagan mimos, que se dejen mimar -continuó-. Les deseo que los besen rico. Que sean vulnerables, que lloren, que hablen, que sanen. Les deseo mucha pero mucha libertad, reglas nuevas, personalizadas, propias, que les quepan perfectas y les luzcan mejor que a nadie".

"Les deseo que se animen a lo que no se animan. Un timón, para que manejen su propio barco, y si se la tienen que dar, les deseo que se la den bien fuerte y solos por haber sido valientes y por haber tenido huevos u ovarios", añadió.



Sobre el final, también les deseó "verdad, que a veces duele pero la verdad nunca puede estar mal pues es lo único real". "Vivan de verdad, eso les deseo. Feliz 2020 para todos y todas, con mucho amor", cerró.