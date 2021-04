Jimena Barón, Patricia Madrid y Florencia Astori, tres de armas tomar en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La verdad es que iba a escribirles sobre Jimena Barón, porque con su resurrección en Instagram volvió mi vaivén de sensaciones. A veces me enoja, a veces me cae bien, a veces me divierte y a veces me satura, ¿como la vida misma, no?

Nada, que vi unas historias que subió junto a su hijo Momo, que ya está tan grande que me hace sentir a punto de necesitar ácido hialurónico para las patitas de gallo, y me causan gracia pero me indignan, todo junto. Es como que Jimena hace que mi progre y mi conservadora se cacheteen y eso con la superluna en no sé dónde que altera los sentimientos, no sé dónde me deja.

Pero cambié de opinión en el camino porque vieron que en la columna farandulera no le dedicamos mucho lugar a les uruguayes; yo creo que desde que Pilar Stewart armaba aquellos revuelos quejándose de la ropa de la gente ya nos fuimos para otro lado.



Pero yo no quería ni podía dejar de comentar las cruzadas escrachadoras que hacen en Twitter Florencia Astori o Patricia Madrid, que a ver si con esos correctivos los hombres FINALMENTE van aprendiendo algo, ¿no?

Florencia logró, no sin recurrir a denuncias, que aquellos que dijeron que el padre le había comprado un museo se disculparan, y es que no se puede andar por la vida tan sueltes de cuerpo tirando mie... a troche y moche. Y la Madrid subió un desnudo que le mandó algún desubicado con, atención, el insulto “Gorda flaca”. A ver si con eso logran frenar tanta bobería en redes.