Jimena Barón no le teme a las críticas y sabe reírse de sí misma

Jimena Barón es muy activa en las redes sociales, le gusta postear las novedades de su carrera, compartir fotos de su presente y su pasado y también, cada tanto, abrir las puertas de su intimidad. Claro, no siempre sus mensajes o imágenes reciben buenos comentarios o generan buena onda, pero la actriz y cantante no se desanima ante las críticas y suele contestar avisándoles a los haters que si no les interesa lo que ella postea simplemente vivan su vida.



Por estos días no sólo contó que estuvo enferma sino también algo nostálgica lo que provocó que viera instantáneas de su pasado y así compartió orgullosa su propio "antes y después".

"Aquí está el famoso y amado antes y después. Lejos de ofenderme, lo posteo yo con orgullo. A diferencia de lo que piense la mayoría yo no viví un antes y un después, viví mi vida con la misma intensidad y felicidad en ambas fotos. Estando soltera la pasé increíble en todas mis versiones, y debo confesar que mi pareja mas bella y hot fue un novio americano que tuve en mi 'versión anterior'", reflexionó Barón.



Y agregó: "Chicas (sobre todo ustedes las mujeres jóvenes) yo amé siempre mi cuerpo, el de hace unos años y el de ahora, Instagram no existía pero de haber existido hubiese subido las mismas fotos que las que subo ahora. En mi 'versión anterior' andaba haciendo topless en playas extranjeras levantándome chabones a lo loco. Mi autoestima no depende de cuánto peso, soy una mujer que empezó a entrenar hace unos años y que transitó un cambio físico importante que lejos está de haberme cambiado la vida, me cambió solamente el cuerpo... la felicidad, la libertad, el amor propio, la sexualidad, la confianza, el respeto y la integridad no se pesan en la balanza y nada tienen que ver con la imagen".



Por otro lado, se preguntó: "¿ Acaso no somos dueños de nuestro cuerpo? ¿No es mi propia vida? ¿Mis decisiones? ¿En que momento te afecta o te genera tantas cosas lo que haga YO conmigo misma?" Estas preguntas están directamente relacionadas con los comentarios negativos que suele recibir cuando postea algunas selfies. Para todos esos haters la actriz tiene un sólo mensaje: su cuerpo, sus decisiones y ella lo muestra o no, según lo que le parezca, a los que no le guste lo que hace pueden seguir recorriendo Instagram.