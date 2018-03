Jimena Barón le dedicó un mensaje a Juan Martín del Potro, tras su triunfo

Juan Martín Del Potro se consagró campeón en Indian Wells y alzó su primer trofeo de un torneo Masters 1000. El logro del tenista no pasó inadvertido en la Argentina, donde recibió efusivos saludos de colegas, desde Gabriela Sabatini y David Nalbandian, hasta Diego Schwartzman y Guido Pella. Asimismo, entre esos mensajes se sumó uno de su exnovia, Jimena Barón . "El mejor del mundo @delpotrojuan, qué orgullo", escribió la actriz y cantante en su cuenta de Twitter.

Barón confirmó su separación del tenista en febrero de este año, en una nota con Morfi, todos a la mesa. "No sigo en pareja", dijo al ser consultada por Gerardo Rozín. "Lo abro, porque abro siempre mis cosas; y porque también mostré un montón de mi pareja, porque fue pura felicidad y porque me parece que no es justo para nuestra relación hermosa -que duró casi un año-, todo lo que se está diciendo", expresaba la cantante de "La Tonta", quien remarcó que su vínculo con Del Potro concluyó en los mejores términos."Él es una persona maravillosa", decía Jimena, quien en las últimas horas, aunque más no sea a la distancia, quiso felicitar al deportista por su enorme logro.