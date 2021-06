Jimena Barón: una "jurada" soltera, con nueva canción y más picante que nunca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jimena Barón reapareció en los medios y se terminó la tranquilidad a su alrededor. Tras nueve meses sin actividad en las redes sociales y alejada de las cámaras, se sumó a La Academia como jurado y se convirtió en el personaje más picante entre Pampita, Ángel de Brito y Hernán Piquín, con puntajes bajos y evaluaciones muy duras hacia los participantes.

La “jurada”, como ella misma dice, está soltera tras haberse separado del Tucu López, el locutor con quien tuvo su última relación de público conocimiento, y se presta para los juegos de Marcelo Tinelli, que le busca candidato dentro del concurso. El lunes, el modelo Mario Guerci que imitó a Ricky Martin fue la opción elegida, aunque con quien más se la vincula es con el bailarín de Romina Richi, Juan Manuel Palao. La cantante asegura que es todo parte de “un show”.

“Es nula, no existe. No sé lo que es eso”, dijo Barón a Teleshow sobre su vida amorosa. “Pero está bien, es un peso menos. Pienso: ‘Voy a trabajar, vuelvo a casa, cocino, entreno, estoy con (su hijo) Momo’. Punto. No es un tema en mi vida, lo cual es raro. Siempre era un tema estar con alguien o no estar con alguien. Estaba aburrida y quería que me guste alguien. Ahora dije: ‘Listo, no va a ser un asunto’. Aparte en pandemia es muy jodido. Es un momento muy complicado para conocer a alguien”.



Sin compromisos, Barón fue cuestionada sobre su última pareja, el locutor Tucu López, acusado de violencia psicológica por la primera bailarina eliminada de La Academia, Melody Luz, que fue partenaire de Cucho Parisi de la banda Auténticos Decadentes.



En La Previa de La Academia, Melody contó que tuvo un vínculo breve con López cuando compartieron elenco en Sex, el espectáculo de José María Muscari, y aseguró que la pasó “muy mal”.

“Hubo mucha violencia psicológica (...) Hubo manipulación y celos”, declaró la chica; el acusado negó todo y dijo que es “una acusación fuerte, injusta y muy grave” y no descartó iniciar acciones legales.



“No voy a hablar de eso. No tengo nada para decir”, aclaró Jimena Barón a Teleshow; “es un tema de Melody, quiero ser respetuosa con ella, también con su versión. Pero no tengo nada para decir”. Dijo, sí, que en lo personal tuvo “una linda experiencia” con López.



Por su parte, la jurado de La Academia lanzará este miércoles una nueva canción, “Ya no te extraño” que, todo indica, también está inspirada en su relación con Daniel Osvaldo.

La cantante y actriz estuvo en pareja con el exfutbolista, con quien tuvo a su único hijo Morrison; se separaron escándalos mediante y el año pasado lo volvieron a intentar, con una inesperada convivencia en el contexto de la pandemia. Pero no salió bien.



Barón, cuyo nombre artístico es J Mena, anticipó este tema en sus redes sociales con unas imágenes del videoclip en las que se la ve con un hombre con clara similitud con Osvaldo, sobre todo por los tatuajes. Las pistas que dio en Instagram las acompañó con frases como “Y yo te perdonaba, aunque no te creía” o “Me quité tu mal. Lo volví a tener”. “Son canciones. Ya a esta altura, cumplí 34 años y tengo varias historias en el baúl”, dijo para no revelar el verdadero destinatario de este nuevo single.