Jimena Barón enloquece a sus seguidores con un traje en red

Jimena Barón se separó hace más de un mes de Mauro Caiazza y, hoy, es una de las solteras más deseadas del Río de la Plata. Consciente de lo que genera en sus más de seis millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, no para de subir fotos que suben la temperatura.

En este caso, Jimena se mostró con un traje en red sin ropa interior, que generó miles de likes y comentarios elogiosos hacia ella. Se trata de un catsuit de red, con un par de pegatinas de mariposa para lograr cubrir las curvas de las que tanto se jacta.

"A mi no me agarra cualquiera, caliente me vuelvo una fiera", escribió la intérprete en su foto tempranera. ¿Será una frase de su nuevo sencillo que romperá todos los récords como La cobra? Habrá que esperar hasta el viernes.