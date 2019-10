Jimena Barón estrena un tatuaje de otro planeta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Feliz por haber sido confirmada en el "line up" del festival Lollapalooza, donde se presentará con su show de La cobra, Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram su nuevo tatuaje, que no es en una parte caliente de su cuerpo, como la lengua de los Rolling Stones tatuada en su cola, que suele enseñar cada vez que posa en ropa interior.

En esta ocasión, Jimena se tatutó un planeta en su antebrazo izquierdo, y en su cuenta de Instagram explicó el significado del mismo: "me tatué un planeta y prefiero creer que soy más de allá que de acá, donde no queda otra que coexistir con giles y we (nostros)".

Mirá el posteo:

"No te subas al poni que Nada es Para Siempre!!", le contestó textual una seguidora a Jimena. Muchos usuarios coincidieron con ella, al punto que se generó un debate con aquellos que bancan a la diosa argentina que tiene más de seis millones de seguidores en Instagram.