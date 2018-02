Jimena Barón confirmó la separación con Juan Martín del Potro y dio los motivos

Jimena Barón visitó el programa Morfi de Telefé y confirmó su separación con el tenista Juan Martín del Potro.

“Tomamos la decisión juntos. No se pudo sostener. La realidad sacó esa ilusión del principio de: ‘Bueno, sí podemos’. Es un re quilombo. Es muy difícil con carreras de tal intensidad sostener el día a día. En Asia nos cruzábamos dos horas. La realidad hizo como que no. Por ahí no es el momento, no lo sé”, reconoció.

Las apretadas agendas de ambos fueron otro factor determinante: “Son dos carreras muy extremas. Lo mío ya es un montón estando acá y él no está nunca acá. No es que está. Y cuando está acá es Tandil. Armar las valijas e ir para Tandil. Después es China, Praga, Australia. Me veía como: ‘Bueno, pará; si es feriado el jueves puedo ir de miércoles a sábado’”.

“Yo le había prometido que lo iba a acompañar a Australia, pero me salió el (festival) Jesús María y no lo iba a hacer. ¿Quién va al Jesús María a los cinco meses de empezar su carrera musical? Esas cosas pasaron. Dije: ‘Perdón, pero no lo puedo hacer’”, comentó.

La modelo también rechazó las versiones de infidelidad de parte del tenista. "Yo quedo como una boluda y lo están dejando a Juan como si fuera un soret... de tipo, cuando es una persona maravillosa. Y tienen una familia maravillosa. Queda horrible él. Están armando como una cosa fea sobre él y tengo que decir que no es motivo absoluto de nuestra separación”.