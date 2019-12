Jimena Barón cerró sus cuentas de redes sociales tras polémico video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jimena Barón estuvo en el centro de la polémica por haber compartido un controvertido video. La actriz y cantante publicó un saludo navideño en el que aparecía en ropa interior bailando junto a su hijo Morrinson, de 5 años.

"Felices fiestas! Sean muy felices con los seres queridos, amen y disfruten este día. Los amoo @jmena #momo", escribió la cantante de "La Cobra" en Instagram. Sin embargo, el posteo en cuestión dividió opiniones. En el video se la puede ver a Barón bailando con "Momo": mientras el pequeño está en primer plano, ella está detrás, haciendo sus movimientos en ropa interior. Ese detalle molestó a algunos comentaristas, quienes le cuestionaron que se expusiera con su hijo de esa manera.

"Acá no es el culo de Barón, es la exposición en redes sociales que hace de su culo en la cara de su nene. Después que ella haga lo que quiera. Porque si mal no recuerdo a otro actor por mostrar cómo bailaba su nena lo mataron. Esa es la doble moral", "Yo dije que Freud se hace un festín. Y lo vuelvo a repetir. E insisto con lo mismo, no te hace mala madre en lo absoluto. Pero acá está la exposición de un nene", "Vamos a seguir naturalizando está mierda que hace Jimena Barón o porque lo hace ella está bien?", "A mi parece que la gente no crítica x criticar, hay algo que genera incomodidad y confusión en el último video que subió bailando junto a su hijo", "Lo loco es que se hace la feminista pero y si el que revoleaba el culo era un hombre frente a su hija estaba bien?", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Twitter.

Tras la polémica, Barón se llamó a silencio y resolvió cerrar su cuenta de Twitter. Según trascendidos, lo hizo para "escaparse de la violencia de las redes por un tiempo".

Luego, Barón cerró la posibilidad de hacer comentarios en el posteo donde había compartido el video y finalmente, cerró la cuenta de Instagram.