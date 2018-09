Jimena Barón anunció que se separó con unas fotos muy hot

Es una de las mujeres más deseadas de Argentina y ello lo sabe. Por eso, Jimena Barón se animó a oficializar su soltería desde su cuenta de Instagram con un par de fotos infartantes.

La actriz, que actualmente se luce en el Bailando culminó así una breve pero intensa relación con Rodrigo Romero. Según reveló anoche, en la gala de sentencias, "el Bailando no ayudó" para continuar con la relación.

Más tarde, lo oficializó a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram con sus imágenes en lencería y el siguiente mensaje: “Sí, me separé. Y me parece súper sutil y refinado contarlo con estas fotos”, escribió la ex de Daniel Osvaldo y Juan Martín Del Potro..