Jennifer Lopez se pasea con Ben Affleck y asegura: "Es el mejor momento de mi vida"

La historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck va viento en popa. La cantante y el actor habían sido pareja hace casi 20 años —entre 2002 y 2003— y se dieron una nueva oportunidad que los encuentra a ambos felices.

Eso es lo que se puede ver cuando los paparazzi les dan captura, como pasó la semana pasada. La pareja fue vista paseando con los hijos de J. Lo, primero por Universal Studios y luego por los Hamptons, y para confirmar la alegría, la intérprete de "Let's Get Loud" dio una entrevista en la que aseguró estar viviendo el mejor momento de su vida.

La charla fue con Zane Lowe para la emisora Apple Music 1, y allí dijo:

"Estoy superfeliz. Sé que la gente siempre se pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Así es. Nunca he estado mejor".



“Estaba en República Dominicana haciendo una película y mientras estaba allí sentí que había llegado a un punto en mi vida en el que realmente me sentía bien conmigo misma, amo mi vida ahora mismo”, señaló. "Creo que una vez que llegás a ese lugar, te suceden cosas increíbles que nunca imaginabas que iban a volver a pasar en tu vida. Amo lo que estoy haciendo, amo dónde estoy, amo a la persona en la que me estoy convirtiendo y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor, siempre me inspira”, aseguró.

"Me encanta todo el amor que me llega ahora mismo y todos los buenos deseos. Y simplemente quiero que todo el mundo sepa que es el mejor momento. Es el mejor momento de mi vida", afirmó.



Sobre cómo repercute esta felicidad en su música y en su camino artístico, opinó: “Creo que algunas personas realmente se inspiran a la hora de escribir canciones cuando tienen el corazón roto, cuando sienten dolor. Para mí es lo contrario, cuando me siento realmente bien es cuando siento que hago mi mejor música”.



Jennifer Lopez acaba de estrenar música, una colaboración con Rauw Alejandro llamada "Cambia el paso" en la que celebra la soltería y dice: "Su vida está mejor ahora sin él / Sabe que sus caderas no le fallan / No necesita a nadie pa' estar bien / Ella no falla, ella no falla".

López se separó del deportista Alex Rodríguez en abril de este año, un mes después de que surgieran los rumores de una ruptura que ellos desmintieron. Estaban comprometidos pero cuando terminaron el vínculo aseguraron que eran "mejores amigos".