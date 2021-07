Jennifer Lopez oficializó su romance con Ben Affleck con la foto de un apasionado beso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jennifer Lopez vive su mejor momento y no lo disimula. Ha declarado públicamente que está más plena que nunca y de ese bienestar es parte Ben Affleck, el actor con el que se reencontró tras su separación del exbeisbolista Alex Rodríguez.

J. Lo y Affleck tuvieron un romance explosivo entre el año 2002 y 2004, y la ruptura se dio en buenos términos después de sufrir un desgaste importante por la exposición mediática que tuvo el vínculo, que hizo que los paparazzi no le dieran respiro.

En otra etapa de sus vidas y sus carreras, ambos coincidieron en su soltería, se reencontraron y están disfrutando con todo esta etapa de su amorío. No ocultaban la pasión que estaban viviendo y ya habían aparecido varias fotos extraoficiales, hasta este fin de semana que llegó la confirmación definitiva a través de las redes sociales.



El sábado, Jennifer Lopez cumplió 52 años y los disfrutó en Saint-Tropez, entre cenas románticas y paseos en yate. De eso dio cuenta en sus redes sociales, donde compartió una serie de sensuales fotos en las que se la ve espléndida en traje de baño, y que coronó con una postal en la que aparece en pleno beso con Affleck.

Lo único que escribió la cantante de "Let's Get Loud" junto a las fotos fue una sugestiva frase: "52... What It Do" y el emoji de un corazón.



No etiquetó a Affleck y él no reaccionó ante el posteo ni publicó nada en su poco activo perfil de Instagram. Sin embargo, una imagen valió mal que mil palabras y alcanzó para revolucionar las redes el fin de semana.