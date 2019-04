Jennifer Lopez lució su figura y suma casi tres millones de likes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jennifer Lopez se encuentra completamente inmersa en su nuevo rol: el de Ramona, una de las protagonistas del film Hustlers. La cantante y actriz publicó en Instagram una impactante imagen caracterizada como su personaje, con una bikini rosa y unos lentes de sol. La estrella de 49 años luce espléndida, y así lo pensaron sus seguidores: la foto cosechó más de 2 millones de likes en la red social.

Hustlers es la nueva producción de la realizadora Lorene Scafaria, quien adaptó The Hustlers at Scores de Jessica Pressler. La cineasta contó que elegir a Lopez para el rol de Ramona no fue difícil. "No había ninguna otra actriz que pudiera interpretar a un personaje que tiene complejidad, humanidad, crudeza e inteligencia. Siempre el papel fue pensado para ella", manifestó la directora del largometraje que se estrenará el año próximo, y que también cuenta con las actuaciones de Constance Wu, Kiki Palmer, Lili Reinhart, Julia Stiles, y la rapera Cardi B.

Recientemente, la estrella se comprometió con su novio, el exbeibolista Alex Rodriguez, luego estar dos años juntos y de ensamblar a sus familias. J.Lo es madre de los mellizos Emme y Max, fruto de su relación con el cantante Marc Antony; y Rodríguez es padre de dos niñas, Natasha y Ella, fruto de su matrimonio con Cythia Scurtis.



"Me identifico con él, y viceversa. En sus 20, se encontró con el éxito con un gran contrato de béisbol, y yo tuve un disco y una película en el puesto número al mismo tiempo, y también hice historia. Tuvimos altibajos y desafíos en nuestros 30, y en nuestros 40 podemos decir que pasamos por muchas cosas. Es un amor puro y verdadero, pero tuve que evolucionar para llegar a este punto, y ahora estoy en el mejor lugar", manifestó la actriz sobre su relación.