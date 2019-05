Jelinek contra la inflación: ofrece sortear una previa con ella a cambio de unos pesos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajo la consigna "Pre con Kari Jelinek", la modelo publicó una oferta en un sitio de e-commerce en el que vende ropa y accesorios para mujer.

Ahora bien, ¿qué es la "Pre Con Kari Jelinek"? Básicamente, una manera de sumar más dinero en tiempos mucha inflación y crisis en la vecina orilla.

La novedosa idea de la morocha es sortear "una previa" (la reunión que antecede a ir a bailar al boliche) a cambio de 2000 pesos argentinos (alrededor de 50 dólares). Quien resulte ganador, podrá compartir un rato con ella.

El periodista Ängel De Brito fue quien encontró la oferta y la publicó en su cuenta de Twitter arrobando a Olga Karina con la siguiente pregunta: "¿Qué lo que vendés @KariJelinek? ¿Estás en la lona?".

Que es lo que vended @Karijelinek ?

Estas en la lona? pic.twitter.com/Va4cjpc4gY — Angel (@AngeldebritoOk) May 14, 2019

No tardó en llagar la respuesta de la morocha, que explicó en qué consiste su nuevo "emprendimiento". "Holaaa @AngeldebritoOk ! Tengo muchos seguidores en las redes sociales y siempre me piden q rife algo mío, como mis productos, una salida etc. Además hay mucha inflación. Hay que generar", argumentó la diosa argentina.

🙂 holaaa @AngeldebritoOk ! Tengo muchos seguidores en las redes sociales y siempre me piden q rife algo mío , como mis productos, una salida ect 🤷🏽‍♀️ además hay mucha inflación hay que generar 🙄 ❤️ https://t.co/RIgARhWy7F — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) May 14, 2019

La respuesta y confirmación de Karina generó interpretaciones de todo tipo en la red del pajarito. La mayoría destacó su creatividad. Yanina Latorre, panelista de Ángel De Brito, no anduvo con vueltas y se declaró su fan: "Creo que te amo, Kari".