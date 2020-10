Javier Máximo Goñi: "Me pega en el forro que la coalición no reconozca los logros del Frente Amplio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista deportivo y relator de Radio Oriental, Javier Máximo Goñi, dio una extensa entrevista a Hacemos lo que podemos (Radio Universal) donde abordó su carrera junto al deporte pero también dio su jugada opinión en contra de la "grieta" política en el país y repartió parejo.

"Me pega en el forro que la coalición no reconozca los logros del Frente Amplio en los últimos 15 años.. Lo único que habla es de auditorías y de investigaciones, lo que no está mal. Tampoco soporto a muchos voceros del Frente para quienes parece que todo lo que hace esta gente está mal. Asì no. Tiene que haber una política de estado y nobleza de actitudes", dijo Goñi.

El periodista deportivo de Tenfield recordó palabras de Luis Lacalle Herrera de elogio hacia Tabaré Vázquez y viceversa. "El respeto es el camino", complementó.

Padre de una hija de 13 años, Goñi se declaró preocupado por las brechas sociales. "Se va distanciando mucho la gente que puede acceder a estudios, salud y aspectos laborales de buen nivel respecto al resto. Es demasiada la diferencia. Por más que la Cepal diga que Uruguay es de los países con más justa distribución, eso lo hace en forma comparativa respecto a otros países. Pero para la que vemos todos los días es bravo", dijo.