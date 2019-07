Javier Máximo Goñi defendió a Tabárez: "Siempre fue un hombre hosco"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la polémica sobre la competencia de Óscar Tabárez al frente de la selección nacional, el relator de Radio Orientl (AM 770), salió en su defensa argumentando que el DT siempre ha sido el mismo en los futbolístico y también en el carácter.

Javier Máximo Goñi criticó a los "oportunistas" que ante una eliminación critican ahora la gestión del proceso.

"Hace 10 años, 5 o 2 años que el Maestro Tabárez es un hombre tosco, hosco. Es un hombre que se pasa de seriedad a veces. Contesta en forma que te limita mucho. Siempre fue el mismo el Maestro Tabárez en las conferencias de prensa y en el trato", aseguró Goñi.

Luego añadió que en todo el período de Tabárez no escuchó tantas críticas como en la actualidad. "No sé qué pasa ahora. Es una catarata de todos apuntando contra Tabárez que es el mismo de siempre", dijo y destacó los aportes del proceso.

"Lo que ha aportado el Maestro Tabárez es inconmensurable, en valores, seriedad y respeto internacional", dijo.

Tras reafirmar que Tabárez debe continuar, agregó: "A la gente que es oportunista y se atragantó durante años y ahora aparecen a grifo abierto, yo marco una distancia".

"Yo creo que hay que hacerle correctivos a este trabajo de selección, pero no me gusta ser ambiguo. Cuando veo este avance de gente sin autoridad, porque no lo dijeron antes, no me gusta... Panqueque conmigo, no", añadió.

"Decir las cosas porque la gente quiere no lo voy a hacer. No lo hice hace 30, 20 años ni hace 14 meses. ¿Qué pasó ahora? Con una cantidad de gente que se lanza con una virulencia tremenda hacia el Maestro Tabárez. ¿Antes dónde estaban? ¿Dónde vivían? ¿Qué ha cambiado?", concluyó.

Óscar Tabárez ha estado en el centro de la polémica luego de la eliminación de Uruguay ante Perú en cuartos de final de Copa América. En especial, varios comunicadores lo criticaron por haber respondido de mal modo a un pedido de "más explicaciones" de parte del periodista uruguaya Gonzalo Fassanello (Radio Internacional y Cristal).

Federico Buysan lo catalogó de "maleducado" con el periodismo uruguayo.