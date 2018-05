De Bardem a McCartney, los artistas más comprometidos con el medio ambiente

Bardem ya había demostrado su conciencia medioambiental con contribuciones a Greenpeace, y ahora se desplazó a Girona para dar testimonio público de toda la basura que se acumula en el Mediterráneo.

Una empresa fabricará con los desechos lentes de sol, dentro de una campaña para frenar la contaminación de las aguas marinas. La firma se llama Sea2See, y Bardem prestó su imagen al servicio de la campaña."Somos unos adictos, estamos enganchados a su uso constante, diario y masivo. Todo viene plastificado. Tenemos que pensar cómo reconducir eso, porque como lo estamos haciendo no funciona. Estamos generando toneladas de material inservible que es muy tóxico", explica.



Según Bardem, la situación en los mares es dramática. El panorama que viene es muy desolador: en 2050 habrá más plástico en el océano que peces y, ahora, parece ciencia ficción, pero los pescadores con los que he estado, que saben y conocen la realidad, dicen que es verdad", añade.

Pero todo esto no viene de ahora, y Robert Redford fue uno de los pioneros en la materia. El actor de cine ya en la década de 1960 compró tierras en Utah, Estados Unidos, organizando el famoso festival de cine medioambiental Sundance. Más tarde se puso en marcha la cadena de televisión Sundance Channel, dedicada a la protección del medio ambiente. El actor también ha reclamado ante la ONU que la comunidad internacional se una en el "objetivo común" de la lucha contra el cambio climático porque, señaló, "este es nuestro único planeta y nuestra única fuente de vida". "Es nuestra última oportunidad. Los recursos del planeta están limitados, pero no hay límite para la imaginación humana y nuestra capacidad para resolver nuestros mayores problemas", afirmó el actor estadounidense en su intervención de 2015.

Natalie Portman, la estrella cinematográfica de Cisne Negro , es otra de las figuras famosas que no se llevan por delante al planeta. Vegana, ecologista convencida y amiga de los animales, se ha manifestado siempre a favor de la cosmética ecológica cruelty free . Milita contra el maltrato a los animales, y por eso nunca usa pieles. Como imagen de la firma Miss Dior Cherie, hizo que el equipo encargado de realizar el spot publicitario, tuviera que informarle de dónde había salido cada producto que ella se iba a colocar en su cuerpo, y obligó a descartar muchos por no cumplir tales requisitos.

5. Paul McCartney: proteger desde el canguro al pavo

El ex Beatle: la fama convertida en compromiso

El ex Beatle es conocido por sus convicciones ambientales. Miembro de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), abogó por el establecimiento del “Lunes Sin Carne”. Vegetariano convencido, afirma que “si todo el mundo comiera sólo verduras, granos y frutas, al menos un día a la semana, sería un gran impacto”. Entre sus acciones militantes destaca cuando en 2008 denunció el asesinato de canguros en Australia, y todavía sigue tratando de convencer a los estadounidenses de no comer pavo el Día de Acción de Gracias. Cada uno aporta su grano de arena, como dicen.