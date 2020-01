Jane Fonda: una activista de 82 años entre las protestas y el regreso de "Grace & Frankie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer titular que anunciaba que Jane Fonda había sido detenida en una manifestación por el cambio climático, a principios de octubre, causaba sorpresa. ¿Jane Fonda, la popular actriz de ochenta y tantos años? ¿Detenida por manifestarse por una causa de preocupación mundial y trascendental?

Con los días, la noticia se repitió y el titular se volvió moneda corriente. Una y otra vez, la dos veces ganadora del Oscar (por El pasado me condena y Regreso sin gloria) salió a expresar sus preocupaciones, y en varias oportunidades fue retirada del lugar por la Policía, por hacerlo sin autorización en las escaleras del Congreso de Estados Unidos, en lo que bautizó como “Fire Drill Fridays” (Viernes de Simulacro de Incendio).

En la repetición de la escena hay cada vez más caras conocidas. El último viernes, entre los detenidos estuvieron el flamante ganador del Globo de Oro por Joker, Joaquin Phoenix, y su colega Martin Sheen. “Estamos llamados a encontrar algo en nuestras vidas por lo que valga la pena luchar”, dijo en su discurso Sheen, quien comparte elenco con Fonda en la serie de Netflix Grace & Frankie, que este miércoles estrena su sexta y penúltima temporada.

Es por Grace & Frankie que Jane Fonda llegó a Washington hace meses. La filmación iba a realizarse allí y entonces la veterana intérprete resolvió sacar rédito de su estadía para, cada viernes durante 13 semanas, dar esta batalla. Ahora que abandona la ciudad, la organización Greenpeace recogerá la posta y seguirá adelante.

Dos personas inspiraron particularmente a Fonda a retomar su espíritu de activista: la militante adolescente Greta Thunberg, que desde 2018 ha movilizado a millones de personas alrededor del mundo por esta causa; y el presidente estadounidense Donald Trump. “Con su elección vino una necesidad de estudiar en profundidad las cosas que no entendía demasiado, incluso el por qué él fue electo”, dijo la intérprete en entrevista con The Guardian, y añadió: “Las respuestas a por qué fue elegido comenzaron mucho antes. Y entonces ese descubrimiento ayudó a que pusiera mi foco como activista”.

Jane Fonda detenida en las escalinatas del Congreso de Estados Unidos. Foto: Reuters

Pero el activismo no es nuevo en Fonda que, ahora sí, es más consciente que nunca de la forma en la que su fama puede ayudar para amplificar un tema de urgencia mundial. Sus detenciones han llevado el asunto de fondo —la preocupación por el cambio climático, tantas veces ignorada por Trump— a medios que nunca lo hubieran incluido en su agenda.

“No debería sorprender que yo crea en el poder de la protesta”, escribió Fonda para una columna del New York Times. “Tenemos que empezar a vivir nuestras vidas como si esto fuera una emergencia, porque lo es”, afirmó la actriz y cerró diciendo que “todavía tengo mucho por lo que pelear. El 4 de noviembre de 2020, el día después de las elecciones, no miraré atrás y me preguntaré qué más podría haber hecho”.

El activismo ha acompasado la carrera de Jane Fonda desde la década de 1970, cuando tomó postura contraria a la guerra de Vietnam y fue tildada de “traidora”. Ha salido a la calle y ha organizado eventos para protestar contra el racismo, el machismo y para defender los derechos humanos. Feminista, empoderada y rebelde a una edad y en una posición de privilegio en la que, parece, ya no se puede ser rebelde, Jane Fonda sigue al frente para batallar. En Grace & Frankie también hay cierto componente activista: la serie, gracias a su trabajo y el de la formidable Lily Tomlin, le mostró al mundo a dos mujeres en la tercera edad, como sujetos activos, con una sexualidad plena, con ambiciones y con ganas de no estar, nunca más, al costado del camino.