James Franco habló sobre las acusaciones en su contra por acoso sexual

Tras las acusaciones de acoso sexual, James Franco rompió el silencio. Invitado al programa The Late Show, dijo que no estaba seguro de haber cometido esas acciones abusivas, pero aseguró: "Estoy aquí para escuchar y aprender y cambiar mi perspectiva donde es errónea, y estoy completamente dispuesto y quiero hacerlo".

Stephen Colbert, el conductor del ciclo, le preguntó sobre esas acusaciones, a lo que él dijo que las cosas que se comentaron en Twitter no eran precisas, pero que respalda a quienes hablan luego de haber estado silenciados. "No sé por qué ocurrió eso [sobre las críticas]. Para mí esa noche era increíble. Yo apoyé el cambio, a los que tienen menos representación como las mujeres, las personas de color, a la comunidad LGBT para que tome posiciones de poder y creo completamente en eso. Por eso llevé el pin. Hay cosas en Twitter hoy que no las leí, escuché de ellas".

Además, aseguró: "Estoy aquí para escuchar y aprender y cambiar mi perspectiva donde sea errónea, y estoy completamente dispuesto y quiero hacerlo".

La actriz Ally Sheedy también lo había acusado esta semana, sin embargo borró sus mensajes un tiempo después. "¿Por qué es un hombre el conductor? ¿Por qué se le permitió a James Franco estar ahí? Ya dije demasiado. Buenas noches a todos", se había preguntado desde Twitter. Luego escribió: "James Franco ganó. Por favor no me pregunten nunca por qué dejé la industria del cine y la televisión". Sheedy trabajó con Franco en la obra de teatro The Long Shrift en 2014, pieza que marcó el debut del actor como director en el circuito off de Broadway.

Al respecto, Franco dijo: "Primero no tengo idea qué le hice a Ashley Sheedy, yo la dirigí en el off de Broadway y siempre la respeté y tuvimos grandes momentos juntos... No tengo idea por qué dice que la molesté, no sé si lo hice, ella lo dice en Twitter. No puedo hablar por ella. No sé. Sobre las otras [mujeres]... en mi vida estoy orgulloso de hacerme responsable de mis errores, lo he hecho para mantener mi bienestar, si he hecho algo malo y lo puedo cambiar, lo cambiaré. Sobre algunas cosas que escuché de Twitter no estoy seguro, pero apoyo a quienes dan un paso adelante para alzar su voz, y más si no han alzado su voz en mucho tiempo".

Además, expresó: "De la manera en la que vivo mi vida, no puedo vivir sin enmendar mis errores, así que lo haré. Si hay algo que puedo hacer, lo haré. No tengo las respuestas, pero esa noche [de los Globos de Oro] hablaron increíbles personas [acerca del Time's Up]. Estoy aquí para escuchar y aprender y cambiar mi perspectiva donde es errónea, y estoy completamente dispuesto y quiero hacerlo".