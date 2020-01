Ivana Nadal respondió a las críticas por su cambio de figura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace una semana, Ivana Nadal compartió en sus redes sociales una foto mostrando un "antes y después" de los cambios físicos en su figura y comentó que durante los últimos cuatro meses mejoró su dieta y se comprometió con nuevas rutinas de ejercicios. La modelo recibió muchas felicitaciones, pero también algunas críticas y ella se encargó de responderles a través de un contundente descargo en sus historias de Instagram.

La conductora comenzó el 2020 sintiéndose muy feliz por haber logrado las metas que se propuso el año pasado. En busca de compartir su alegría con sus seguidores publicó una imagen comparativa de su silueta del 2019, y la del nuevo año: "En la primera imagen hay una Ivana descuidada, entregada a comer mal el 70 por ciento del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando tres o cuatro veces por semana, sin dar el 100 por ciento de ella; y en la segunda imagen, hay una Ivana confiada, feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer sin enloquecer y dándole absoluta prioridad a lo sano".

El detalle que llamó la atención de los usuarios fue el dato referido a su peso corporal, ya que en el escrito ella aclara que pesaba 66 kilos en septiembre del año pasado, y que actualmente pesa 65. Entonces, muchos empezaron a preguntarse cómo logró cambiar tanto su figura habiendo bajado solamente un kilo. En este sentido, Nadal explicó en su posteo que logró tonificar su cuerpo y aumentar su masa muscular en gran medida, y afirmó que el número que arroja la balanza no es el único indicador a tener en cuenta.

Hace pocas horas la conductora retomó el tema y compartió dos capturas de pantallas de una conversación de WhatsApp que intercambió con una amiga. "Están hablando de vos en el vestuario de mi gimnasio, de tu foto con el cambio físico y de que bajaste solo un kilo. Dicen que vos te matás con la dieta y que consultás a los mejores nutricionistas. Me parece muy gracioso todo lo que opinan", le escribió la mujer a Nadal.

Más adelante, el diálogo continúa, y su amiga le cuenta las teorías que tienen los que no la conocen sobre cómo logró tener abdominales: "Lo que pasa es que ella tomaba mucho alcohol y ahora lo dejó". Nadal le responde con emojis de risa y se toma los comentarios con mucho humor.

De todas maneras, la conductora aprovechó la ocasión para recoger el guante y aclarar varios puntos: "No me miento ni intento engañarme. No le pago a nadie para lograr ser mi mejor versión. No uso las excusas, uso las ganas". Y concluyó: "No dejé el alcohol ni ningún alimento. Entreno hace muchos años. Busco motivación en mi propio progreso. Aprendo de mí, todos los días. Soy constante y consciente".