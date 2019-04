Ivana Icardi entró al Gran Hermano de Italia y lanzó munición pesada contra Wanda Nara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ivana Icardi ingresó al programa Grande Fratello (Gran hermano) de Italia y abrió polémica con sus declaraciones en contra de su cuñada, Wanda Nara. La joven tiene experiencia en el rubro dado que fue parte del reality en Argentina en 2016, cuando fue vicecampeona del reality.

La conductora Barbara d'Urso recibió a los 16 concursantes de la casa y cuando llegó el caso de Icardi la consultó por su tirante relación con Wanda Nara.

"Ella dice que no ve, no oye y no habla. Pero me gustaría que estuviera frente a mí, así que me dice un par de cosas que aún tiene que decirme", le contestó. También mandó un mensaje a su hermano, jugador del Inter: "Espero que me mire y vea quién es su hermana, para que me reconozca de nuevo".

El vínculo entre Ivana Icardi y Wanda Nara se deterioró desde el año pasado, cuando la hermana del futbolista hizo fuertes comentarios en las redes sociales.

"Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado", había dicho en su cuenta oficial de Twitter. También dijo que no tiene contacto con sus sobrinas, Francesca e Isabella.

"Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu… idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera, ¡se nos ríe el cucu! ¡Por dios!", manifestó Icardi.

Wanda ha optado por el silencio frente a las críticas, más allá de alguna indirecta en redes sociales. Mauro Icardi fue duro también con su hermana. "Preocupate en ocupar tu tiempo que desperdiciás en Twitter con pavadas en trabajar, ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio", le escribió.