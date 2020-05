Ivana Icardi, ¿embarazada tras affaire con el entrenador uruguayo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si algo quedó claro es que a Ivana Icardi nunca le interesó que se la conociera como "la hermana de Mauro", y mucho menos como "la cuñada de Wanda". Por eso, la aspirante a mediática hizo (y hace) todo lo posible para estampar su nombre en el ambiente televisivo, sea donde sea y cueste lo que cueste.

Ivana ya había tenido un paso fugaz por la pantalla chica argentina cuando llegó a la final de Gran Hermano 2016 , última edición local del reality. Más tarde, la empinada escalera al estrellato la depositó en la versión italiana de dicho programa, donde su famosa cuñada le dio un espaldarazo mediático hablando pestes de ella.

Este año, Ivana se sumó a otro reality, esta vez español y situado en una isla hondureña. En Supervivientes 2020 , la argentina se destacó por tener sexo en vivo y en directo con Hugo Sierra, personal trainer uruguayo. Ni la diferencia de edad (él 45, ella 24), ni el hecho de no conocerse más allá de la situación de encierro evitó que hace dos meses pasaran una noche de pasión a la vista de miles de televidentes. Poco después llegó el distanciamiento entre ambos, y luego la preocupación.

Un atraso hizo que Ivana pidiera ayuda médica. Se le hizo hace unos días un test de embarazo y, luego, un examen médico, cuyo resultado final se acaba de dar a conocer. "Puedes quedarte tranquilo porque no estoy embarazada. Sinceramente no me encuentro preparada para ser madre", le dijo.

Hoy, Ivana y Hugo, todavía en confinamiento, son evidentes contrincantes. Los arrumacos y la pasión se transformaron en pase de facturas y malas caras. "Estás todo el día insultándome", le recriminó Icardi en la última emisión del programa. De acuerdo a sus compañeros, ella se siente despechada porque fue Serra quien le dijo de cortar la relación. Mientras que la participante asegura que el odio de su examante surge por su buen desempeño en el programa.

Los responsables de Supervivientes 2020 no descartan una reconciliación, lo que favorecería el despegar mediático de Ivana después de dos apuestas fallidas. ¿Será la tercera la vencida?