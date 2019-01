Ivana Icardi defenestró a Wanda Nara: "arruinó la imagen de mi hermano"

Ivana Icardi le sumó un nuevo capítulo a su confrontación en las redes sociales contra Wanda Nara. La hermana de Mauro -el futbolista del Inter y marido de Wanda- aprovechó la estadía de la mayor de las hermanas Nara -quien está en el país para celebrar las Fiestas- para atacarla

vía Twitter sin mencionarla.

En esta oportunidad, la morocha mediática se descargó contra la mujer y representante de su hermano con un comentario lapidario: "La triunfadora y exitosa llega al país y vuelven las cuentas truchas a bardearnos, casualidad? No le creo o osea, qué triste hacerte cuentas para auto defenderte, con razón no suelta el celu ni para cagar, tiene mucho que contestar", escribió la exparticipante de Gran Hermano.

La triunfadora y exitosa llega al país y vuelven las cuentas truchas a bardearnos, CASUALIDAD? NO LO CREO 🤣 osea, qué triste hacerte cuentas para auto defenderte, con razón no suelta el celu ni para 💩, tiene mucho que contestar — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 31 de diciembre de 2018

​A los que se quejan de mis tweets, no me sigan. ¡Se ahorran el leerme! Este es mi twitter y me expreso libremente", arrancó y siguió: "'Al tonto le mostrás la luna y te mira el dedo'. Déjense de envidia, dinero, fama y todo lo superficial, estoy hablando de una psicópata y creen que esas cosas son importantes. A ver qué harían si un familiar cae en manos de alguien así.

El problema es que por desgracia es más normal que la mujer sea la víctima, pero también existen hombresvíctimas", arremetió la joven. Una semana atrás, la rosarina ya había acusado a su cuñada de "arruinarle la imagen" a su hermano y lanzó furiosos tuits, molesta porque en apariencia, el jugador no había llamado a su madre para Navidad: "Qué feo para una madre o padre, que se desvive por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año) pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa'" (sic).

En aquella ocasión, no recibió ninguna respuesta por parte de Nara, quien tampoco aún no reaccionó a este nuevo ataque de su cuñada.