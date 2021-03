Iván Noble se refirió a un viejo affaire con Natalia Oreiro: "No me acuerdo de nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El músico y actor argentino Iván Noble fue el último invitado al programa Los Mammones, late night show que conduce Jey Mammón y se puede ver por el canal América y también por YouTube. Allí se sometió a una batería de preguntas y contestó diferentes anécdotas, de lo más variadas.

También terminó cantando, como es habitual en este programa. Junto a su guitarra y con Mammón al piano, protagonizaron un musical de unos 10 minutos con canciones propias y algunas versiones.

A lo largo de la entrevista, el conductor quiso indagar en el historial amoroso del cantante, quien estuvo en pareja durante muchos años con la actriz Julieta Ortega, y destacó que suele estar "bien acompañado". En el medio de los comentarios, Mammón lanzó: "La Oreiro, ¿es verdad?".

Noble intentó evadir la pregunta y respondió sin decir nada muy específico. "No, no, a ver... Digamos, pasaron muchísimos años de toda esa época. Natalia es una señora divina que está casada con un tipo espectacular, colega. Éramos muy chicos, no me acuerdo de nada".

Iván Noble fue señalado, en la década de 1990 y en pleno auge de la carrera de Oreiro, rodeada del éxito de las telenovelas argentinas que protagonizó, como el tercero en discordia en la relación entre la uruguaya y Pablo Echarri. En aquel momento, los paparazzi los fotografiaron juntos y eso le dio visibilidad mediática al músico, que todavía no había tenido el éxito de "Avanti Morocha" con su banda, Los Caballeros de la Quema.

En 1998, Noble dio una entrevista a Clarín en su casa, donde se veía una instantánea de Oreiro en la cocina del lugar, y contó que había conocido a la intérprete luego de un show de Los Caballeros. "¡Yo no sabía quién era! O sea, no tenía idea de la dimensión de esta chica. A mí me decís Natalia Oreiro, Leticia Bredice, Cecilia Dopazo... Para mí todas están en la tele, pero no sé quién es más famosa", declaró entonces. "Le veía la cara y sabía quién era. Pero también veo la cara de Federico Luppi y sé quién es. Cuando yo conozco a alguien, no me fijo cuántos puntos de rating tiene".