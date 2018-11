La ironía de Marcelo Tinelli por la cumbre del G20: "Tomá Trump, te dejamos la ciudad"

Las medidas que se tomarán en la Ciudad de Buenos Aires a raíz delG20 , y las palabras de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, tuvieron un eco inesperado en Marcelo Tinelli . El conductor expresó por redes sociales su molestia cuando la funcionaria sugirió que los porteños utilicen ese fin de semana para tomarse un descanso lejos de la Ciudad.

Por Twitter, Tinelli se preguntó cómo haría para emitir ShowMatch en medio de un operativo tan complejo, y ella respondió que no se preocupe, que iba a poder y que incluso si se movía en bici iba a poder llegar al canal.

El ida y vuelta entre ambos parecía finalizado, pero el conductor utilizó su espacio en el Bailando por un sueño para dedicarle a Bullrich una picante respuesta: "Nosotros no salimos desde Canal 13, sino que transmitimos desde Chacarita. Pero dijo que podía ir en bicicleta, entonces ese día voy a tratar de venir en bicicleta, perfecto. Eludiendo los buzos tácticos que me dijeron que va a haber en Recoleta, las motos de Donald Trump y los carros de asalto de China. Me dijeron que viene todo eso, y yo voy a pasar con la bici"

Luego Tinelli se refirió a otra de las medidas de seguridad que habrá en la Ciudad: "A mí me toca en la zona por donde vivo. Hay que tener un DNI donde figure tu dirección, el mío no lo tengo. Tengo miedo de no poder pasar a casa a dormir. Es durísimo lo que nos estás pasando con el G20".

Finalmente, entre risas pero con un dejo de ironía, Tinelli concluyó: "Por ahí tenemos que irnos todos y que entren ellos. Para mí tenemos que salir todos en bondi y chau, que se queden ellos. ¡ Tomá Trump, te dejamos la ciudad, Putin, dormí en mi cama!".