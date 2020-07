Intriga por silencio de Patricia Madrid en Polémica en el bar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Patricia Madrid" se transformó en tema tendencia en las redes sociales este domingo por su silencio en la edición dominical de Polémica en el bar. A lo largo de todo el programa, que contó con la presencia de Carolina Cosse y Glenda Rondán como invitadas, la periodista no hizo comentario alguno.

Promediando el programa, Jorge Piñeyrúa le comentó: "Patricia, te veo muy callada, muy tranquila hoy". A lo que Madrid respondió: "No tengo nada para decir".

En Twitter la actitud silenciosa de la periodista llamó la atención en cuanto suele ser muy activa en los debates del programa de Canal 10.

TV Show supo que la actitud de Madrid sorprendió inclusive a sus propios compañeros y que desde la producción se iban a comunicar con ella para conocer de primera mano si se sentía incómoda con alguna situación o con otro integrante del equipo.

Cruce con Alberto Sonsol: "No creas que sos la dueña de la información"

El viernes, Madrid y Alberto Sonsol tuvieron un encontronazo cuando se debatía sobre la llegada del Buquebus con pacientes Covid-19 positivos. El periodista deportivo estaba furioso con la situación y, como usualmente hace cuando levanta temperatura, alzó la voz.

Madrid lo interrumpió y se produjo un diálogo picante.

—Me parece que lo importante es aportar información, Alberto. Y distorsionaste un poco las cosas —dijo Madrid.

—¿Qué distorsioné? —respondió Sonsol— ¿Vino un barco con 230 tipos? —agregó elevando el tono.

—No voy a entrar. No voy a levantar la voz. Acá lo importante es que la gente tenga la información. Y la información no es lo que tú dices.

—¿A no? ¿No vino un barco con 230?

—Sí vino un barco con 230, efectivamente....

—¿Y a quién testearon ahí? —interrumpió Sonsol nuevamente.

Entonces intervino Jorge Piñeyrúa, quien le dijo a Sonsol que la "dejara terminar" Madrid. Pero el relator replicó: "Como ella hace con algunos invitados, yo lo hago con ella. ¿A quién testearon? ¡A nadie!".



"Así no se puede hablar", dijo Madrid. Y Sonsol rebatió: "Casi, casi como vos que no dejás hablar a los invitados".



Luego Madrid comparó con la situación de los camioneros, que no serían testeados tampoco. "Semanalmente ingresan decenas y decenas de camioneros que están pasando la frontera. Vienen a Uruguay. Traen mercadería y pican de nuevo para Brasil. Yo preguntó: ¿y ahí? Y ahí también y vos no estabas enterado".

—Sí, cómo no voy a estar enterado. Si murió un tipo en Salto, un camionero. Yo estoy enterado. No te creas que sos la dueña de la información. Yo estoy enterado. Parece que sos la diosa de la información —dijo Sonsol.

El debate siguió por otros carriles sin que Madrid pudiera terminar su argumentación.