El intercambio hot de Mariana Genesio y Andy Vila: "En la intimidad soy..."

Mariana Genesio, actriz trans que protagoniza la tira Pequeña Victoria, se encuentra en Uruguay promocionando la tira que emite Canal 4. En la mañana del jueves asistió a Vamo Arriba, donde tuvo un intercambio de alto voltaje con Andy Vila.

En el marco del juego Jengavila, la conductora la desafió a Genesio a definirse al momento de la intimidad y ella no dudó en responder: "Soy desfachatada". También reveló que estaría dispuesta a perdonar una infidelidad, "pero no la desprolijidad".

El juego lo ganó Genesio, por lo que pudo cobrar venganza y lanzarle a Vila una pregunta picante. La invitada subió la apuesta del jenga y quiso saber si la anfitriona practica tríos sexuales. "Hoy en día me alcanza y me sobra mano a mano, pero no digo que en un futuro no...", cerró Andy.

Genesio continuará su gira de prensa en Uruguay y regresa a Buenos Aires el sábado. Además de lucirse en Pequeña Victoria, el público también aprobó el trabajo de la actriz en la tercera temporada de El Marginal.