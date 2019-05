Integrantes de Los Nocheros jaqueados por denuncias de abuso sexual contra sus hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras que en Intrusos se referían a la denuncia por abuso que una chica salteña hizo contra Lautaro , el hijo de Mario Teruel y entrevistaban al abogado de la menor, Santiago Pedroza, deslizaron que una modelo de nombre Belén había acusado hace algunos meses por redes sociales al hijo de otro integrante de Los Nocheros, Kike Teruel . "Es modelo y conductora de radio y televisión, en febrero de 2018 escrachó a un hijo de Kike Teruel por intento de abuso en una fiesta. En ese momento, muy pocos creyeron su historia pero ahora presentará las pruebas y las amenazas que sufrió a raíz de su denuncia", comentaron desde el programa, a lo que el letrado no sólo suscribió sino que, además, contó que hoy se juntó con la joven. "Charlamos una hora y media, yo le aconsejé que haga una denuncia penal. Ella dice que tiene testigos, que fue un intento de abuso, que llamaron a la policía, que vieron todo y se fueron", relató.

Pero la sorpresa se dio cuando Kike Teruel llamó para aclarar la situación de su hijo: "La situación es espantosa, mi hijo es menor de edad. Nosotros somos una familia muy linda, hermosa, tengo hijos maravillosos. Mi hijo es como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos. Esta chica cayó a mi casa, que no es la casa de Lautaro ni la de mi hermano. Quiero que empiecen a ratificar las denuncias que tienen porque mi familia es intachable, fue una pelea con la producción del programa para que me dejaran salir al aire. Mis hijos están con la frente en alta y no puedo soportar esto".

Luego, el integrante de Los Nocheros relató lo que sucedió la noche en la que la modelo asegura haber vivido un intento de violación. "Esa noche ella estuvo y se fue al ratito, porque nadie la conocía y mi hijo no sabía de parte de quién vino. Yo tengo gente de seguridad en la puerta, estaba mi suegra que tiene 70 años y cuida a mi hijo de 16 años cuando nosotros nos vamos. Ahora estoy con mi señora y mis nietos mirando, ustedes tendrían que haber chequeado que mi hijo es menor de edad antes de hablar de él. Ahora está en Bélgica y se va a Irlanda a estudiar inglés y francés. Va y viene como si nada", dijo visiblemente molesto mientras Adrián Pallares, que está conduciendo Intrusos en reemplazo de Jorge Rial, le pedía disculpas por no haber consultado la edad de su hijo.

"Vos me pedís disculpas pero sacaste la foto de mi hijo y estamos desesperados desde la mañana, mi nieto pregunta qué pasó -replicó- . Este abogado (por Pedroza) que se dedique a lo de mi sobrino, que deje de hablar de Los Nocheros, que el hijo de, que el sobrino de, que hable de la causa. Nunca fuimos mediáticos, fuimos conocidos cantando. No me dejaban hablar porque me conocen y saben que puedo decir cualquier cosa pero no puedo permitir que hablen de mi familia, mi hijo es menor de edad. Si quieren hacer la denuncia, que vengan, hermano".

"Si aparecen pruebas de esta chica Belén contra tu hijo, si muestra videos como dice que tiene, ¿qué harías?", quiso saber Marcela Tauro. El cantante no dudó: "Que ella diga lo que quiera porque si yo acciono antes, después tengo que pagar el abogado mio, el de ella, porque no tiene solvencia. Averigüen al revés, quién es esta chica".

"Nos enteramos por televisión"

"Somos una familia que está destruida, no sabemos qué opinar, nos enteramos por los medios. Estoy en comunicación con mi hermano, en cualquier momento va a salir a dar su opinión. Si se comprueba que mi sobrino lo hizo, yo escuché los audios, sé que lo confesó, así que la Justicia hablará, y el asumirá y mi hermano sufrirá las consecuencias. Estamos destruidos y nos quedan las canciones, les pedimos disculpas a nuestra gente por lo que pasó y seguiremos cantando", dijo sobre los audios en los que su sobrino, que está detenido, asume su responsabilidad y pide por favor que no lo denuncien.

Y contó cómo se enteraron del motivo de la detención: "Estábamos con mi mujer en Jamaica y sabia que lo detuvieron pero no el por qué. No teníamos nada premeditado como dicen, porque hace una semana sacamos un disco, ¿vos crees que podemos presentar un nuevo material si sabemos que se va a venir todo esto? Lo hubiéramos demorado. Cuando el martes saltaron en televisión los audios, fue un mazazo. En casa lloramos todos, yo creo que mi hermano nos quiso preservar a mi y a mis hermanas que una de ellas acaba de ser madre, a mi papá que tiene ochenta y pico de años, pensando que esto lo solucionaba o que no era tan así".

Otro punto que quiso aclarar Kike Teruel es que ni él ni su hermano tocaron ningún contacto para que su sobrino Lautaro esté en una celda VIP. "El día que lo fueron a detener, Mario lo entregó y se lo llevaron, como corresponde. Mi hermano puso a Lautaro a disposición de la Justicia. Lo que no entiendo es por qué se mezcla esto y ya los señalan como los hijos del poder. Está preso como cualquiera, somos amigos del gobernador, somos conocidos del presidente y mi hermano no levantó el teléfono. No está en una celda VIP. Nosotros no obramos de esa manera, no apretamos a nadie, no tengo conocidos a nivel de sacar o poner de acá o allá, caminamos por la calle como cualquiera", contó y relató por qué su hermano decidió alejarse de los escenarios. "Se fue del grupo hasta que se aclare, porque no puede estar cantando mientras está pasando esto, por eso no pongan más la foto de Los Nocheros, pongan la foto del tema que está sucediendo", aclaró el cantante que también anunció que no van a reprogramar ninguna de las fechas que tienen previstas.

"¿Tenés hijas mujeres, cómo reaccionarías si te hubiera pasado?", le preguntó Tauro. Kike fue sincero: "Si, tengo dos hijas. Espantosamente, yo estaría haciendo lo que está haciendo la mamá de esta chiquita aunque capaz no lo hubiera mediatizado. Yo la entiendo. No soy victima, por Dios. Nosotros con mi señora estamos armando una obra para las mujeres que son victimas de violencia de género. Yo no la conozco a la nena, sí conocemos a la familia. Mi hermano conoce a mucha gente, ayudaba a muchas personas y siempre había gente en su casa. Mi casa es igual, para las fiestas vienen 300 chicos, lo pasamos hermoso. En Navidad, en casa de Mario y a fin de año, en la mía. Pero es cierto que es duro, además de revelador escuchar ese audio. Es un mazazo en la cabeza".