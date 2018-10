Integrante de los Nocheros se muda a Montevideo por los robos en Argentina

El cantante, que supo ser jurado de Talento Argentino, sufrió el cuarto robo a su domicilio en la ciudad de Salta (Argentina) y esta situación lo llevó a tomar la drástica decisión de mudarse.

En diálogo con el portal argentino Primiciasya.com, el cantante reveló que tomó la decisión de mudarse con su familia a Montevideo, donde espera estar más seguro que su ciudad natal o que en Buenos Aires, donde sufrió el secuestro de su esposa en 2001.

"Me siguen entrando (a mi casa) como si nada, ya me cansé. Me voy del país. Iré a vivir a Montevideo con mi familia, que es lo más cerca que me queda para poder seguir trabajando con Los Nocheros. En el 2001 secuestraron a mi mujer y me tuve que ir de Buenos Aires, ahora en Salta pasa esto. No se puede más, no voy a esperar que nos pase algo grave. Me siento sapo de otro pozo, son muchas señales", aseguró Kike decepcionado.