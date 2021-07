"Qué inmundicia": Los picantes "me gusta" de Denisse Legrand tras la polémica en Tv Ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La periodista Denisse Legrand quedó en el ojo de la tormenta luego de denunciar por maltrato a Alejandra Casablanca, directora de Tv Ciudad, y separarse de la conducción de La Letra Chica. La polémica se puso más áspera cuando trascendió que el asesor de la Intendencia Gabriel Romano solicito antecedentes "de conflicto" de Legrand a un exasesor del Ministerio del Interior.

Hasta el momento, Legrand se llamó a silencio en el marco de la confidencialidad del trámite. Sin embargo, eligió una forma muy particular de dar a entrever su postura ante la situación. La periodista optó por marcar como "me gusta" (o like) a varios comentarios muy picantes en redes que hacían referencia al conflicto.

Uno de los marcados como "me gusta" por Legrand es nada menos que del senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, que indicó: "Que inmundicia. No es nuevo este proceder en el Frente Amplio. Ayer fue un colono, hoy una periodista. Toda mi solidaridad".

Que inmundicia. No es nuevo este proceder en el Frente Amplio. Ayer fue un colono, hoy una periodista. Toda mi solidaridad @ouicoucou https://t.co/X5v385Q3AT — Sebastian Da Silva (@camboue) July 15, 2021

En esa línea, Legrand también marcó a favor otro mensaje que señalaba: "Triste y lamentable. Gabriel Romano ama la persecución y ama perseguir mujeres. Sobran los ejemplos". Y hay más: "Por mal camino va el

@Frente_Amplio si sus cuadros de gobierno reprimen y persiguen el espíritu crítico", indicaba otro de los tuits elegidos por la periodista.

Triste y lamentable.

Gabriel Romano ama la persecución y ama perseguir mujeres. Sobran los ejemplos.



Todo mi apoyo y solidaridad Denisse! @ouicoucou . https://t.co/v8Y31BsmBZ — Lorena Massanet 🇺🇾 🌈💜 (@LoreMassanet) July 15, 2021

Le banco todos los trapos a @ouicoucou aunque nos vimos 3 o 4 veces en la vida, la conozco desde hace más de 10 años y siempre comprometida y activa con las causas justas. Por mal camino va el @Frente_Amplio si sus cuadros de gobierno reprimen y persiguen el espíritu crítico. — Mauricio Sandoval Rodríguez (@maurisan22) July 15, 2021

"Al despotismo ni cabida", "visibilizar el acoso laboral es una práctica de valientes y absolutamente necesaria para desnaturalizar la violencia", y "las caretas se caen" son otras de las frases que eligió Legrand en Twitter.

Por si a alguien le interesaba mi opinión, obvio que siempre con @ouicoucou 💖 Al despotismo ni cabida, mi vida. — Mala Fernández (@maruugroove) July 15, 2021

Total apoyo a @ouicoucou en este momento. Visibilizar el acoso laboral es una práctica de valientes y absolutamente necesaria para desnaturalizar la violencia. 💪🏽 — HURAKANMARTINEZ (@Rapkholismo) July 15, 2021

Todo sale a la luz y las caretas se caen! Valiente por hacerlo visible, denunciándolo @ouicoucou https://t.co/dUCEjKZteY — Matilde Zeballos (@ZeballosMatilde) July 14, 2021

Legrand no participa de La Letra Chica desde el 28 de junio tras denunciar a Casablanca por violencia laboral. La exconductora del programa presentó la denuncia en el área de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo y actualmente se encuentra en análisis jurídico.