Inician demanda contra Catherine Fulop por sus dichos contra los judíos

La de Catherine Fulop es una de las voces más críticas con el régimen de Nicolás Maduro en la Argentina. Desde las redes sociales y cada vez que accede a dar una entrevista, la actriz venezolana aprovecha para dar su opinión sobre la crisis social que atreviesa su país. Esta mañana, en una nota radial, al referirse a los enfrentamientos que tuvieron lugar ayer, Fulop comparó la situación de Venezuela con lo que ocurría en los campos de concentración, durante la Segunda Guerra Mundial.

En diálogo con Cada mañana, el ciclo que conduce Marcelo Longobardi en Radio Mitre, aseguró primero: "A los empleados públicos los tienen amenazados porque sino pierden sus trabajos, tienen a esa gente de los barrios a los que les dan plata y medicamentos que van a seguir bailando al son de ellos porque antes no han tenido nada".

Luego, indicó: "¿Por qué crees que [Adolf] Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela".



Esas declaraciones despertaron primero un gran revuelo en las redes y en los medios. Una de las voces que se alzaron en contra de sus dichos fue la de Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En diálogo con LA NACIÓN, Hnoblovits expresó: "Es una comparación despreciable. La shoá es el paradigma de todos los genocidios. Por eso pedimos que ninguna dictadura sea comparada con ella, sin perjuicio de lamentar lo que sucede en Venezuela".



Ante la polémica que despertaron sus dichos, Fulop salió luego a pedir disculpas en Intrusos. "Mi comparación fue con un pueblo sometido, no dije nada del Holocausto. Yo dije que Hitler buscó aliados, que se sostuvo gracias a ellos, que los buscó de cualquier manera, en los campos de concentración, en gente que estaba sufriendo. De la poca medicina y comida que hay en mi país, imagínate decirle a un vecino, ¿quieres un paquete de pastas? Te lo doy pero tienes que ponerte a aplaudir. La gente sale y aplaude", afirmó. Y agregó: "Pido perdón si se escuchó mal. Capaz no hacía falta lo que dije, pido perdón".



Su pedido de disculpas, sin embargo, no lograron aplacar del todos las aguas. El abogado Jorge Monastersky compartió en su cuenta de Twitter una copia de la denuncia judicial que presentó contra la actriz por sus dichos. "Por medio del presente escrito y en carácter propio vengo a denunciar por la comisión de acciones y conductas penalmente reprochadas en el marco de la ley N 23.592 (Penalización de Actos Discriminatorios) en perjuicio de quien suscribe por ser de la colectividad judía conforme las consideraciones de hecho que a continuación se explicarán", expresa en el texto presentado frente a la Justicia.



Monastersky solicita "ser tenido en cuenta como querellante". "Del mismo modo y, de acuerdo a los que disponen los artículos 82 y concordantes del CPPN, vengo a solicitar a V.S. se me tenga por parte querellante en las presentes actuaciones", expresa.



La denuncia fue presentada en el Juzgado Correccional Federal 4 a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Federico Delgado, aunque es posible que sea sorteada y termine su trámite en otro tribunal. La ley a la que el letrado hace referencia, la 23.592, contempla en su artículo tres una pena de prisión que va de un mes a tres años.