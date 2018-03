Ingrid Grudke negó que existan bóvedas de Cristóbal López en su chacra de Misiones

Después de casi tres meses en prisión, Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa fueron liberados el 16 de marzo por orden de la Cámara Federal. La expareja del empresario kirchnerista, Ingrid Grudke , habló con Intrusos sobre la liberación de quien fuera su pareja por más de cuatro años y ratificó lo que le contaba en enero al diario La Nación de Buenos AIres: que sigue separada de López. "No quiero entrar en detalles porque hay cosas que son íntimas y después se hacen conjeturas, entonces prefiero decir lo justo y necesario", expresó Grudke.

En cuanto a los rumores de que hubo una visita del empresario el sábado 17 - un día después de su liberación - a Oberá, Misiones (Argentina), donde reside la familia de Grudke, la modelo confirmó el episodio, pero recalcó que ella no sabía que él iba a viajar, y se mostró enojada por las versiones publicadas por un periódico misionero que informaba que en su casa familiar habría una bóveda con dinero de su ex. "Desde que estuvo preso no me vio, y se despidió de mis padres en Oberá, fue de sorpresa y frente a eso, ¿qué puedo hacer?", explicó, para luego desmentir enfáticamente los graves rumores. "Es una barbaridad, es la chacra donde me crié y le están faltando el respeto a mi familia, el que me quiera creer que me crea, pero vivan su vida, evolucionen, evolucionemos todos como sociedad, no podemos estar repitiendo cosas sin saber, ya basta: fueron muy lejos", manifestó la modelo, visiblemente ofuscada sobre el tópico de las bóvedas.

"No tengo propiedades, no tengo nada que ver con él, que eso quede bien claro", concluyó.