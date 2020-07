Inesperado cruce: Liberman arruinó al programa PH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las medidas de distanciamiento social establecidas para combatir el nuevo coronavirus, sumados a la ola de contagios que se produjeron en los distintos canales de televisión argentina, abieron un fuerte debate puertas adentro y afuera de las emisoras del otro lado del Río de la Plata.

El interrogante principal tiene que ver con el riesgo que puede generar llevar invitados a los programas televisivos. Sobre este punto se pronunciaron distintas figuras, pero en esta oportunidad, el conductor Martín Liberman arremetió contra los ciclos que llevan participantes y, especialmente, habló de PH , el programa que conduce Andy Kusnetzoff, en Telefe.



"Me indigno con los estudios llenos de gente y los invitados en la televisión. Me indigno con el riesgo en la tele y con los doctores que te dicen 'quedate en tu casa', pero les encanta ir a la tele ", comenzó Liberman en diálogo con el programa Por si las moscas , que se emite por la radio OnceDiez.

A partir de allí, el periodista deportivo comenzó que había tenido una conversación con su amigo, Germán Paoloski al respecto en el que le dijo: "¿Cómo vas a ir a la tele teniendo tres hijos? Ya te exponés bastante todos los días en el noticiero". "A Luis Gasulla le dije ¿qué tenés que hacer en el programa de Antonio Laje exponiendo a tus hijos", continuó.

"No está prohibido. pero no me digan que es esencial un programa donde comen y charlan de cuál es tu primera vez. Digan que está permitido, pero no es esencial", justificó Liberman en una clara referencia hacia el programa de Kusnetzoff.



En tanto, reconoció que "en el último programa de Andy que vi tenía por lo menos unos acrílicos separadores , estaba un poquito mejor montado ". Aunque mantuvo su postura: "Pero no me parece. Entiendo que él puertas adentro diga que fue muy lento cuando lo hizo de forma remota. Entiendo que no le divierta, no le guste o no tenga la dinámica de siempre, pero estamos en pandemia".

"Las marcas lo siguen acompañando. Nadie va a dejar de estar con Andy o con Juana (Viale) porque hagan un punto menos. Me parece que son momentos para entender el contexto", opinó el periodista. Y contó que en su programa Liberman en Línea se realiza el programa a través de videollamadas desde que empezó la cuarentena. "Salió perfecto siempre y nos vemos las caras mientras hablamos. ¿Es lo mismo que estar en el estudio? Seguro que no, pero también es el momento de poner el hombro. Es muy fácil decir 'quedate en casa', pero yo hago lo que quiero ", aseveró Liberman.

Pero la polémica no finalizó allí. Después de haber opinado en la radio, Liberman también respondió algunos comentarios a través de su cuenta personal de Twitter. "¿Y el programa de Tinelli si es esencial?", preguntó un usuario. "¡ Claro que NO! ", respondió el conductor.

En serio dijeron q son esenciales? Decime q es un chiste... https://t.co/vFFq2dSk8A — Martin Liberman (@libermanmartin) July 2, 2020

También se refirió al ciclo Hay que Ver que conducen José María Listorti y Denise Dumas y expresó: "¿En serio dijeron que son esenciales? Decime que es un chiste .".