La inesperada revelación de Soledad Fandiño: "¡Le corté la cara a Johnny Depp!"

La actriz y comunicadora Soledad Fandiño sorprendió al contar un secreto de su pasado, una situación inusual que le tocó vivir frente a quien entonces era su pareja, René Pérez de Calle 13.

Fandiño pasó parte de su cumpleaños ante cámaras, en el programa Es por ahí que conduce junto a Guillermo Andino en América TV; recibió mensajes tiernos, como uno de su hijo Milo, que la llevó hasta las lágrimas, pero también compartió anécdotas graciosas o simpáticas.

Una de esas anécdotas la involucraba a ella, a René y a un famoso de Hollywood que habría intentado un acercamiento con la argentina.

“Una vez estaba con René en un lugar fabuloso de Nueva York que está lleno de muebles y cosas hermosas. Y cada vez que hacía mucho frío o llovía, era una diversión nuestra ir a probar sillones”, relató Fandiño.

“Y un día, René estaba dando vueltas viendo cositas y yo estaba sentada, cuando escucho que alguien me habla en un inglés muy cerrado y yo no entendía nada. Entonces me hice la bolu… y el tipo se va. En ese momento, viene René corriendo y me pregunta qué me dijo porque ¡era Johnny Depp! Sí, le corte la cara a Johnny Depp, chicos”, bromeó.