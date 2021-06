La inesperada propuesta del novio uruguayo de Silvia Süller: "Quiero tener hijos con vos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber anunciado que planea casarse con Silvia Süller, el uruguayo Martín Lema se animó a redoblar la apuesta con su pareja argentina. En una entrevista con el programa para Mitre Live, el youtuber de 23 años dijo que le gustaría tener hijos con la exvedette de 63 años.



"Capaz que lo que voy a decir es una locura, quizás se va de la entrevista, ojalá que no y concuerde conmigo. Cuando vaya a la Argentina y la llevemos divino, mejor que virtualmente, me gustaría por qué no tener un hijo con vos, formar una familia", aseguró.



"Quiero compartir la vida con vos reina, quiero todo contigo, casarme, tener una familia. La idea es viajar y ver qué pasa, y yo te digo la verdad, además de casarme quiero formar una familia contigo. No me animaba a decírtelo", reveló el joven.



"Obviamente es un tema serio para hablarlo los dos, ojalá que ese mes la pasemos bomba. Por qué no soñando en grande, nunca digas nunca, vos no tenés nada para perder y yo tampoco, hay miles de maneras para tener un hijo".



A finales de mayo, Süller ofreció detalles sobre su relación con Lema en El Run Run del Espectáculo. “Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia. Yo soy separada y él soltero. Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida. Yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir”, comentó.



En el ciclo que conducen Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, la actriz sostuvo que recibió “ayuda” del más allá. “Mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él”, indicó.



En esa ocasión, Lema se comunicó con el programa y confirmó su amor por la exvedette. “Estoy muy enamorado y soy su fan desde que tengo diez años. Quiero viajar a la Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas. Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella: ¡Es hermosa!”, dijo.



Unos días antes, Süller había contado que la familia del joven “la ama”. “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman. Estoy en contacto. Él sabe que mi amor fue [Silvio] Soldán, lo saben todos, pero la verdad es que me siento muy bien. Tenemos sexo virtual y estamos esperando conocernos”, sostuvo en una entrevista con Mitre Live.



Según su perfil de Instagram, Martín Lema estudia periodismo y trabaja en una empresa de logística. Además tiene un canal en YouTube donde despliega sus dotes como gamer y entrevista a varios famosos. En su repertorio figuran Morena Rial, La Chabona, Anamá Ferreira y Rodrigo Noya, entre otros.



Lema siguió muy de cerca el escándalo que envolvió a Fernando Cristino cuando se filtró un audio del RR.PP. en diálogo telefónico con la vicepresidenta Beatriz Argimón, y le hizo entrevistas en redes a Cristino.