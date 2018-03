Inés Estévez defendió a Juana Viale de las críticas lapidarias que recibió por Edha 

l estreno de Edha , la primera ficción argentina producida por Netflix, se anunció con bombos, platillos y hasta una alfombra roja al mejor estilo Hollywood. Pero la serie dirigida por Daniel Burman obtuvo una tibia recepción de la crítica y aún peores comentarios por parte de los usuarios de la compañía de streaming, que se volcaron en las redes sociales a demostrar su descontento con el resultado final.

Gran parte de las afiladas críticas tuvieron como blanco la actuación de la protagonista, Juana Viale . Rápidamente, la nieta de Mirtha Legrand se convirtió en trending topic en Twitter, es decir, en uno de los temas más discutidos de la red de microblogging.

Ante el despiadado ataque, fue Inés Estévez -quien en Edha interpreta a la tía del personaje de Viale- quien salió en defensa de su colega. "Que la dejen de joder porque a Netflix no entrás porque tenés coronita o sos la nieta de alguien", aseguró en diálogo con el programa Por si las moscas, que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"No le presto mucha atención a las críticas pero me parece que estar pendiente de eso acota la libertad expresiva y sin libertad no hay expresividad", apuntó Estévez. "Nosotros para entrar ahí con la gente de Netflix hicimos todos casting, ellos se fijaron en el peso de la persona y el personaje para la historia. (...) Netflix no tiene idea de qué importancia tenemos nosotros en la coyuntura mediática", indicó, desestimando así las versiones que aseguran que Juanita obtuvo el protagónico de la ficción por formar parte de una de las familias más influyentes del medio.

"Que la gente sepa que a Juana la eligieron los yankees por propio mérito, no por ser la hija o nieta de nadie. Se lo ganó ella por propio mérito. Así que no jodan, que no sean prejuiciosos", continuó, notablemente ofuscada. "Juana es una mujer injustamente atacada por los medios, en general. Se la re contra banca. Es una persona con un corazón sano; ella es muy libre y muy consciente, con una búsqueda espiritual, laboral y profesional que la sociedad no se lo perdona porque es mujer, porque si fuera hombre nadie le diría nada".