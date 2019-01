La indignación de Flavia Pintos tras chocar en Punta del Este

Flavia Pintos se llevó un gran susto en Punta del Este tras protagonizar un siniestro a la altura de la parada 40 de la rambla esteña. El auto en el que viajaba se cruzó de carril por esquivar un cono que estaba sin señalizar en la ruta.

Luego del siniestro, la conductora de Estilo y modelo increpó a los inspectores de tránsito y grabó un video del diálogo con ellos.

"Quiero que me de una explicación, señor. Ponen conos en un lugar donde casi nos matamos y no están señalizados", dijo Pintos mientras los inspectores trataban de evitarla. "Dé la cara... ahora se van", gritaba la modelo mientras los funcionarios se iban del lugar. "Casi me mato. No me maté porque no venía nadie del otro lado", decía.

Mirá el video: