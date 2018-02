Indignación de los comunicadores por asesinato de cajera

El crimen de Florencia Cabrera, la cajera que fue asesinada en La Blanqueada, paraliza al país. Desde las redes sociales, los comunicadores vuelcan su indignación, denuncia y opiniones sobre lo sucedido.

"No puedo creer que tres asesinatos , un herido grave y la crueldad de los episodios, quieran ser silenciados con el argumento de “ basta de demagogia política “ o “ no hagan campaña barata “. No le hago mandado a nadie. No necesito la opinión de opositores oportunistas. Solo me interesa el estado de la sociedad en la que vivo y esa preocupación es mayor con el reclamo de quienes pretenden ocultar hechos con ánimo partidario. Aquí importamos TODOS, sea cual sea nuestra posición , porque a cualquiera de nosotros nos pudo pasar lo que ocurrió ayer y hoy ser cadaveres. Hay que desarmar este país", reclamó el periodista Jorge Traverso desde su perfil de Facebook.

En Twitter, muchos también se expresaron sobre lo sucedido, entre ellos Orlando Petinatti, Alejandro Figueredo y Sergio Gorzy. También apareció la polémica sobre ver o no el video del asesinato tomado por las cámaras de seguridad.