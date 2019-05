Increpan a Victoria Rodríguez por cómo trató a activista y ella responde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook fue escenario de una polémica entre Victoria Rodríguez y una seguidora del programa Esta boca es mía. El entredicho sobrevino a la visita que hizo el activista Marcelo Hospitale al programa de Teledoce días atrás.

Durante la entrevista, Rodríguez tuvo una mirada crítica hacia la escena que protagonizó días atrás Hospitale en la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ante el ministro Víctor Rossi y otras autoridades.

"Hospitale, insisto en algo concreto. Usted no tiene ni idea si yo o quienes estamos acá estamos o no de acuerdo con el contrato (del ferrocarril por UPM). Tampoco sabe si las personas (del gobierno) que terminan aprobando ese contrato lo hacen efectivamente convencidos de que puede ser bueno para el país. El punto es: si todos cada vez que tenemos una convicción contraria a lo que hace el gobierno, procedemos como procede usted, en nombre del patriotismo, ¿no le parece que el escenario se volvería un poco violento?", consultó la comunicadora.

Cuando el activista mencionó a "eximios" doctores que dan fe de la inconstitucionalidad del contrato, la conductora lo frenó: "Pero no están ladrando en la sede de un Ministerio, por algo es".

La nota generó repercusiones aun varios días después. Este martes, una seguidora del programa increpó a la conductora por el trato que le dio a Hospitale y le reclamó que le pida "disculpas públicas". Le increpó, además, una supuesta "discriminación" hacia al activista por no poseer un "título universitario".

"Se nota la discriminacion en su forma de entrevistarlo. Cosa que no hizo con Zubia ni con el señor Lust (invitados que también abordaron el tema UPM en el programa). Un simple ciudadano merece el mismo respeto y mas de parte de una conductora", escribió Marina Olivera.

Rodríguez se hizo eco del reclamo y resolvió responderle.

"Yo no le falté el respeto a Hospitale. Lo cuestioné. Son cosas diferentes. Lamento que algunos no adviertan la diferencia. Pero mucho más lamento que haya personas que no noten la diferencia entre un activista o militante serio y otro que es un mero antisistema como el caso de Hospitale; que hoy defiende esta causa pero ayer defiende otra y mañana será otra. La única causa de personas como él, pichones de Irma Leites, es el anarquismo, es estar en contra de todo", escribió la conductora.

"Yo no quiero un país con otra UPM y mucho menos con un gobierno que deja tantas dudas sobre la transparencia con la que toma decisiones, pero tampoco quiero que nuestra suerte esté en manos de personajes", añadió.

Mirá el intercambio completo:

(Mensaje de Marina Olivera) A la conductora de este programa le solicito pida disculpas a Marcelo Hospitale por tratarlo despectivamente por no tener ningun titulo.

Se nota la discriminacion en su forma de entrevistarlo.

Cosa que no hizo con Zubia ni con el señor Lust.

Un simple ciudadano merece el mismo respeto y mas de parte de una conductora.

Usted nunca leyo el contrato y debio hacerlo antes de entrevistar a Marcelo para opinar con seriedad como lo hacen todos los reporteros eficientes antes de una entrevista, debio prepararse y no tocar de oido.

Usted se burlo al preguntarle;tengo que leer el contrato?

Hoy en este video el señor Lust les dijo que hay que leer el contrato para opinar con conocimiento.

Usted nunca se burlo.

Usted critico la" forma "de Marcelo de expresarse cuando le hizo una pregunta al ministro Rossi.

Sepa señora que cada uno tiene derecho a expresarse como quiera siempre que no haga daño a nadie. Un ciudadano estaba defendiendo los derechos que nuestros ministros y presidentes estan violando..

Usted deberia haber valorado mas e investigado mas antes de atacar la actitud de un ciudadano honesto como Marcelo Hospitale.

Son formas de defender nuestra soberania que si bien no son correctas,frente a tal aberracion como lo es ese contrato, sirven para informar a la poblacion de algo que nos ocultaron.

Son formas desesperadas.

Usted debe reconocer que se equivoco y pedir disculpas.

Pero lo debe hacer publicamente para que llegue a Marcelo Hospitale.

Gracias.

(Respuesta de Victoria Rodríguez) Estimada Marina Olivera, le respondo porque fue usted muy respetuosa en la forma en que se dirige a mi. Pero no comparto su opinión. No sé trata de tratar con más respeto a una persona con título que a otra sin título. Eso es una idea suya. El respeto se lo ganan las personas en base a muchas otras cosas y no un mero título. Y yo no le falté el respeto a Hospitale. Lo cuestioné. Son cosas diferentes. Lamento que algunos no adviertan la diferencia. Pero mucho más lamento que haya personas que no noten la diferencia entre un activista o militante serio y otro que es un mero antisistema como el caso de Hospitale; que hoy defiende esta causa pero ayer defiende otra y mañana será otra. La única causa de personas como él, pichones de Irma Leites, es el anarquismo, es estar en contra de todo. Tal vez no lo advierten muchos por no tener referencias del pasado de Hospitale. Otros, tal vez, porque les sirve y lo usan. Yo no quiero un país con otra UPM y mucho menos con un gobierno que deja tantas dudas sobre la transparencia con la que toma decisiones, pero tampoco quiero que nuestra suerte esté en manos de personajes. Cuando producción lo invitó no lo hizo para debatir sobre UPM. Para eso mi producción citó a personas con credenciales para hacerlo. Se lo invitó para preguntarle por su participación cuestionable en la sede del Ministerio. Yo siempre me preparo para los programas y temas que me toca abordar. Ese día, Hospitale no fue invitado para debatir ni sobre el tren ni sobre la pastera. Así que si leí o no el contrato ese día, no tiene nada que ver. Entonces, como verá, yo no siento en lo absoluto que tenga que disculparme con Hospitale. Lo cuestioné entonces y volvería a hacerlo. Salvo que ya no me parece relevante. Es más, creo que perjudica a la causa. Por eso invitamos a Lust.

