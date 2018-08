Insólito, Telefe se molestó con Oreiro por sus dichos tras golpearse en los KCA

Lozano no sabía si reírse o tomar en serio lo que decía Natalia, que desde la pantalla de Telefe dijo cosas como: "Sí, soy todo lo profesional que no fueron ustedes, boluda, me hicieron salir al escenario, nunca me dijeron que había un agujero en la escenografía, y yo no me tropecé, no me enredé con el pantalón, y me caí a un agujero de un metro y medio, me podía haber matado. Menos mal que estoy viva! Acá estoy, toda rota pero viva".

"Había 4 mil chicos, y dije tengo que salir de vuelta, tenía la cara con sangre y por eso salí de nuevo y de ahí me fui a un cirujano plástico para que me reacomode la cara, me dieron 4 puntos, así que una joyita el premio", tiró Natalia irónica con los organizadores, según reproduce el portal Telebajocero,com.

Estas palabras cayeron como una bomba en las autoridades de Telefe que sintieron que Oreiro usó su pantalla para denigrarlos y dejarlos en un lugar de poco profesionales y negligentes. Vale recordar que los Kids Choice Awards son de Nickelodeon, señal que pertenece al mismo multimedios de Telefe.

Según reveló el portal argentino, el enojo es tal que en Telefe por ahora no quieren oír el nombre de Natalia Oreiro en ningún programa de la emisora, hasta que se calmen los ánimos y se les pase la molestia por la palabras de la estrella uruguaya.