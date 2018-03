El incómodo momento de Zaira Nara en vivo debido a su camisa

Zaira Nara sufrió de un "casi accidente hot" con el vestuario que eligió para una nueva edición de Morfi, el programa que coconduce en Telefé. La conductora optó por una camisa rosa, pero al salir al aire con su compañero Damián De Santo, y ocurrió lo inesperado...



Durante un improvisado baile, la camisa se abrió más de la cuenta y el escote poco a poco asomó. Tuvo que acomodarse varias veces para seguir con la presentación del ciclo pero no había caso. Su prenda estaba rebelde y la obligó a vivir un buen rato con mucha incomodidad.

“Dicen que el show debe continuar, pero yo no podía. ¡Cómo se nota que no soy artista! No lo llevo en la sangre. Antes de salir me desabroché porque pensé que estaba muy cerrado. Perdón...”, expresó entre risas.