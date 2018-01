El incidente que amargó las vacaciones de Charlotte Caniggia en Punta del Este

Charlotte y Alexander Caniggia disfrutan de unas divertidas vacaciones en Punta del Este a pura playa y relax pero no todo es color de rosas. Un accidente en una de sus salidas pudo haber arruinado por completo el descanso de los excéntricos hermanos.



El mal momento consistió en el extravío nada menos que de las pestañas postizas de Charlotte en la playa, justamente un detalle clave en su súper cuidada estética. La mediática se percató de que le faltaban las pestañas mientras tomaba sol y se desesperó. Recorrió toda la playa buscándolas y luego hizo lo mismo en Punta del Este Arenas, donde se encontraba alojada, pero el esfuerzo fue en vano. Las pestañas no aparecieron.



Afortunadamente, después de dos días de angustia y preocupación, Charlotte pudo contactar a una experta en pestañas de Punta del Este. La profesional asistió a la mediática y asunto resuelto: Charlotte pudo seguir disfrutando de sus vacaciones con todo su look bajo control.