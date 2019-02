Incertidumbre por la salud de Lanata: podría tener dengue 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Jorge Lanata , de 58 años, se encuentra internado en la Fundación Favaloro, de Buenos Aires, debido a una descompensación causada por un cuadro gastrointestinal.

Esta mañana, el periodista contó lo que le está pasando durante una conversación con sus compañeros del programa de radio, Lanata sin filtro, que desde el viernes pasado está siendo conducido por Tato Young. "Estoy hecho pelota. Tuve mucha fiebre, hace 4 días que sube y baja. Tuve una descompostura muy desagradable de comentar y también nauseas.Todavía no saben bien qué es. Hay tres opciones: desde contaminación

por antibióticos pasando por algo que comí hasta algún virus como el dengue", explicó al aire, por radio Mitre.

Y agregó: "Tengo anticuerpos de dengue y no podés tener anticuerpos si no lo tuviste. Estoy tirado en la cama, internado hace 4 días. Nada grave ni incurable. Esto pasará. Al mosquito que me picó le deseo la muerte. Si es que es eso". Además detalló cuáles son los síntomas que lo aquejan: "Estás mal, no tenés ganas de hacer nada, estás tirado".

RELACIONADAS Jorge Lanata habló de su miniserie “Codicia”, que trata sobre la corrupción K By Carlos Reyes Jorge Lanata habló de su miniserie “Codicia”, que trata sobre la corrupción K Jorge Lanata habló de su miniserie “Codicia”, que trata sobre la corrupción K

Según pudo saber diario La Nación, el periodista se encuentra en una habitación común. Y si bien ayer había recibido el alta médica, tuvo que regresar a la clínica luego de registrar nuevamente fiebre. Por eso se encuentra en observación y se le está suministrando suero, para evitar que se deshidrate y eso pueda desencadenar un cuadro renal más complejo.

La primera señal de alarma sobre Lanata ocurrió el viernes pasado, cuando no estuvo al frente de su programa radial. Si bien Young lo reemplazó, nadie de su equipo de producción tenía demasiadas precisiones sobre los motivos detrás de su ausencia.