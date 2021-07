Imputaron al policía que disparó contra Chano Charpentier

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago "Chano" Moreno Charpentier continúa internado en terapia intensiva luego de que el fin de semana recibiera un disparo en el abdomen de parte un policía durante un confuso episodio en su casa en Buenos Aires.

Este miércoles se conoció que el fiscal del caso, resolvió imputar en la causa al efectivo que le disparó, el oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara, de 27 años. Por el momento, la imputación no refiere a ningún delito en particular. La causa tiene la carátula de "averiguación de ilícito", según confirmó el fiscal José Luis Castaño a la agencia Télam.

Las versiones sobre lo sucedido son diversas. En un primer momento, las autoridades policiales dijeron que Chano atravesaba por un "brote psicótico" y que había intentado agredir a su madre y a la policía. Uno de los compañeros de Amendolara declaró que Chano intentó agredirlo y que el policía disparó en defensa propia.

En cambio, la madre del músico negó el brote psicótico. ""Mi hijo no tuvo un brote psicótico. Tuvo un cuadro de excitación psicomotriz; solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada pidiendo que lo internen", dijo.

"No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer. Él solo se lastimaba a sí mismo, había médicos, enfermeros y policías, eran 10 personas contra un adicto, pudieron disparar al aire pero no lo hicieron. "Entró un policía de 20 años y le disparó sin motivo", añadió Marina Charpentier.

Facundo Nahuel Amendolara, tiene 27 años y es hijo de un policía. Es de la localidad de San Miguel y egresó de la policía en 2015.