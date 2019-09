Impactante revelación de Floppy Tesouro: “Me cambiaron al nacer y me dieron a otra familia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado, la modelo argentina Floppy Tesouro contó una anécdota que marcó su vida. En el programa Podemos Hablar, confesó que, luego de dar a luz, su madre quedó exhausta y minutos después recibió en sus brazos a otro bebé, un varón. Mientras tanto, la modelo era acobijada por una familia que iba rumbo a Paraguay.



"A mí me cambiaron al nacer, no es un dato menor", empezó a contar Tesouro. Ante el asombro del resto de los invitados del programa conducido por Andy Kusnetzoff, agregó: "A mí al nacer me dieron a otra familia, te lo juro. Primero, que me iba a llamar Gonzalo Hernán, porque para mi mamá yo era varón. En esa época no había las ecografías de ahora, y yo tenía un dedito entre las piernas, y por eso pensaban que era un varón. Mi mamá pujaba y decían que venía Gonzalo Hernán".



"Nací, quedó Florencia, y mi mamá no podía creer que era una nena. Los dos querían nena y estaban chochos", dijo. "Como mi mamá estaba muy dolorida después de 18 horas de preparto, me llevan para hacerme los pinchacitos, y mi prima volvió a la habitación con un varón. Pero como mi mamá estaba tan dolorida, hasta que no me fue a cambiar no se dieron cuenta. Es tremendo, nunca visto", explicó.



"La situación es que yo me iba a Paraguay, y esa familia decían: ‘mirá qué peladita'. Me estaban llevando y le dejaban un varoncito a mi mamá. A tiempo, mis padres empezaron a los gritos, '¡no es Florencia, no es Florencia!' y acá estoy. Soy un calco de mi madre, así que no hay dudas", concluyó, entre risas.



Mirá la insólita anécdota a partir del minuto 17.40: