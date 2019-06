Impactante destape de Vitto Saravia en Ibiza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La modelo, desde hace un par de años, se instala durante el verano europeo en Ibiza, donde su novio Manu Desrets integra el cicuito de DJ's que tocan en las principales fiestas de ese balneario.

Vitto no se queda de brazos cruzados y aprovecha para disfrutar del sol, la playa y despuntar el vicio como modelo. En estas horas, precisamente, la morocha encendió su cuenta de Instagram luego de publicar una foto en topless que generó miles de likes y elogios.

"Into de the wild" ("dentro de lo salvaje" ), escribió, junto a la imagen que debió editar para que la red social no se la censure.

Mirá la foto: