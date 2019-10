Tras el anuncio de boda, Iliana Calabró la trató de "mucamita" y Pampita contestó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue una de las bombas de la última semana y, por eso, reconocidas figuras del medio argentino opinaron sobre la sorpresiva propuesta de matrimonio que Roberto García Moritán le hizo a Pampita, en República Dominicana, tras apenas dos meses de noviazgo

Una de las que se refirió fue Iliana Calabró,se mostró un tanto incrédula sobre la boda que se celebrará el próximo 22 de noviembre: "Era todo como si fuera una miniserie de Disney: un millonario que le viene a proponer casamiento a la mucamita... Que no se vaya a ofender, que es el apodo que tuvo", dijo la vedette, sobre la jurado del Super Bailando.

Recién regresada del paraíso caribeño, Pampita fue consultada por los dichos de Calabró: "No me molesta, estoy en un momento tan feliz que nada de lo que puedan decir me afecta". Y agregó la morocha: "Trabajo hace 20 años, no necesito nada más de otra persona que no sea amor", finalizó.

Respecto a su futuro marido, Pampita no vaciló en decir que Roberto García Moritán "es el mejor hombre" que le pudo tocar. Y detalló sus virtudes: "Es muy caballero, muy atento, me cuida, me trata como una reina y adora a mis hijos. Mis hijos tomaron muy bien la noticia, lo quieren mucho; y si ellos me ven feliz, están felices".